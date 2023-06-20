Ahmet Yüce bu sene 25 maaştan fazla ikramiye verecek

2022'de tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiye veren Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, TİSK'e tepki göstererek "çalışanlar için pazarlık yapılmasını doğru bulmadığını" söyledi. Yüce, bu sene ise 25 maaştan fazla ikramiye vereceğini belirtti.

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce geçen yıl tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiyesi vermişti. Yüce bu yıl da 25 maaştan fazla ikramiye vereceğini açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 10.100-10.400 TL'lik asgari ücret teklifine Yüce Auto-Skoda patronu Ahmet Yüce sitem ederek, özel sektöre seslendi.

"ÇALIŞANLAR İÇİN PAZARLIK YAPILMASINI KINIYORUM"

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'ye konuşan Yüce Auto patronu "İşverenlerin bunu çalışanlarına nasıl reva gördüğünü anlamıyorum. Bunun pazarlığı yapılır mı! Çalışanlar bizim ailemiz. Onlar sayesinde kazanıyorsak paylaşmayı bilmeliyiz.

TİSK'in teklifinden hiç memnun değilim, kınıyorum. Her şeyi devletten beklememek lazım, devlet de zaten gerekenleri yapıyor.

"ÇALIŞANIN HAKKINI KORUYACAKSINIZ"

Sesini çıkartmayan büyük grupları, özel sektörü de gerçekten anlamıyorum. Kardeşim çalışanın hakkını koruyacaksınız. Ben konuşuyorum çünkü onlar bizim ailemizin ferdi ve haklarını savunuyorum. Bakıyorum bu konuda biz ve Doğuş'tan başka öne çıkan da yok." diye konuştu.

25 MAAŞTAN FAZLA İKRAMİYE VERİLECEK

Ahmet Yüce'ye 2022 yılında verilen 25 maaş ikramiyesi sorusu da soruldu. Özpeynirci'nin bu sorusuna Yüce, "Tabi ki vereceğiz, hatta fazlasını bile. Her zaman çalışma arkadaşlarımın yanındayım, diğer şirketler de bunu yapmalı." şeklinde cevap verdi.