Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümetin orta vadeli planındaki 2026 enflasyon hedefini yüzde 9.7'den yüzde 16'ya çıkarmasına tepki gösterdi. Davutoğlu "Milletle alay etmeyi, milleti matematikle aldatmayı bırakın. Şimdiye kadar hangi enflasyon oranını tutturdunuz ki bunu tutturasınız" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Orta Vadeli Program'da 2026 enflasyon hedefinin yüzde 9.7'den yüzde 16'ya çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

"MİLLETİ MATEMATİKLE ALDATMAYI BIRAKIN"

X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Davutoğlu "Yeter! Milletle alay etmeyi, milleti matematikle aldatmayı bırakın! Örnek mi? Alın size son memur zamları! Daha bir ay önce kendi enflasyon hedefinize göre belirlediğiniz zamları, göstermelik bir toplu sözleşme sonrasında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memurlara dikte etti.

"HANGİ ENFLASYON ORANINI TUTTURDUNUZ Kİ?"

Şimdi de OVP'de revize ederek 2026 enflasyon hedefini %9.7'den %16'ya çıkardınız. Kaldı ki gelecek seneenflasyonun %16'nın da çok üstünde olacağını siz de biliyorsunuz. Şimdiye kadar hangi enflasyon oranını tutturdunuz ki bunu tutturasınız!

"MİLLETİN HAKKINI GÖZETİP YÜZÜNÜ GÜLDÜRSENİZE"

Madem öyle, %60 sapmayla %9.7'den%16'ya çıkardığınız enflasyon hedefinizi, 2026 için verdiğiniz ücret zam oranlarını da bu nispette artırsanıza! Her yıl matematik hileleri ile yaptığınız servet transferine son versenize! Bir kere de millet adına yanlış yaptığınızı kabul edip zam oranlarını revize etsenize! Bir kere olsun rant baronlarının değil milletin hakkını gözetip yüzünü güldürsenize!" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Boş boş konuşacağınıza olmayan fikirleri üretiniz. İTHAL RKONOMİSTLET NE VERDİ MEMLETİMİZE DİYE SORUN. MEHMET ŞİMŞEK NEDEN DALGA GEÇİYOR DİYE SORUN. Ama zikriniz yok ki fikriniz olsa. chp mahvetti memleketi. Tuzla biber ettiniz hep birlikte siyasetin içine. Emeklinin 2023 silinmesini sağladı Mehmet Şimşek. Bu işlem ile hükğmetin yıkılmasına sebep oldu da. Sizin gibi bol insanlar sayesinde düzelmedi. Meydan boş kaldı boş. Oy verdim diye yazma derseniz arayın yazmayayım. Delikanlılık da öldü

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu ne konuşuyor ya gereksiz bir insan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
