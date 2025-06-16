Ahlat'ta Hayırsever Çiftçiden 30 Ton Karpuz Dağıtıldı

Ahlat'ta Hayırsever Çiftçiden 30 Ton Karpuz Dağıtıldı
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, hayırsever bir çiftçi tarafından 30 ton karpuz bedava dağıtıldı. Ahlatlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, karpuzlar bir tır dolusu olarak bir saat içerisinde vatandaşlara ulaştırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever bir çiftçi tarafından vatandaşlara 30 ton karpuz dağıtıldı.

Ahlat ilçesinde ve Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana'da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine bedava dağıtılmak üzere Ahlat'a gönderdi. Bir tırla gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında vatandaşlara dağıtıldı. Bedava karpuz dağıtılan tırın etrafını çeviren vatandaşlar, karpuz almak için birbirleriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar olurken, bir tır dolusu karpuz bir saat içerisinde ilçe halkına dağıtıldı.

Dağıtılan karpuzlardan alan vatandaşlardan Yunus Nazlı, "Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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