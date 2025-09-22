Ahilik Mirası ve Esnafın Rolü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ahilik mirasını bugün hala yaşattıklarını ve toplumun gelişmesine yön veren temel ilkelerden biri olarak gördüklerini bildirdi.

Palandöken, Ahilik Haftası'na ilişkin yazılı açıklamasında, ahilik felsefesinin yalnızca mesleki bir örgütlenme değil, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren, saygıyı, dürüstlüğü, hoşgörüyü ve paylaşmayı esas alan bir hayat felsefesi olduğunu belirtti.

Ahiliğin, sadece Anadolu'ya değil, tüm insanlığa örnek olacak değerler taşıdığını aktaran Palandöken, "2,5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkar camiası olarak bizler, ahilik mirasını bugün hala yaşatıyor, toplumumuzun gelişmesine yön veren temel ilkelerden biri olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların, ahilik kültürünün hem kurucusu hem de en güçlü temsilcisi olduğunu bildirdi.

Bu anlayış sayesinde hem ekonomik hayatın ayakta kaldığını hem de toplumsal huzurun korunduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız, yalnızca üretim yapan, hizmet sunan kişiler değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin, dayanışmanın ve kardeşliğin taşıyıcı gücüdür. Onların iş yerlerinde sadece alın teri değil, aynı zamanda dürüstlük ve güvenin izleri vardır. İşte bu nedenle ahilik kültürü, esnaf ve sanatkarlarımızın temsilinde asırlardır canlılığını korumakta ve geleceğe umut taşımaktadır. Bizler de ahiliğin iyi ahlak merkezli değerlerini genç kuşaklara aktarabilmek için eğitimden meslek örgütlenmesine, mesleki yeterlilikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."