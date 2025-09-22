Ahilik, Milli Dayanışmanın Temeli

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, ahiliğin milli dayanışmanın çimentosu olduğunu belirtti.

Temur, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada ahiliğin kardeşlik, dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç ilkeleriyle yüzyıllardır millete yol göstermiş bir hayat nizamı olduğunu ifade etti.

Ahiliğin sadece bir meslek teşkilatlanması olmadığını kaydeden Temur, "Ahilik kültürü, bireyin yalnızca iş hayatında değil toplumsal hayatta da sorumluluklarını hatırlatan, hak ve hukuku önceleyen bir anlayıştır. Bu kültür, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmiş, üretimde kaliteyi ve kazançta bereketi sağlamıştır. Ahilik, dün olduğu gibi bugün de sosyal barışın, ekonomik istikrarın ve milli dayanışmanın çimentosudur." ifadelerini kullandı.

Temur, iş dünyasında ahlaka dayalı ticaret anlayışını sürdürmek, dayanışma ruhunu canlı tutmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmenin en önemli vazifeleri olduğunu sözlerine ekledi.