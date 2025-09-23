Ağustos'ta Türkiye'de 215 bin araç trafiğe kaydedildi

Ülkemizde Ağustos ayında 215 bin 130 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 148 bin 910 oldu.

Türkiye'de Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını kamyonet, yüzde 1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,4 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 18,5, minibüste yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 64,2, kamyonette yüzde 38,4, motosiklette yüzde 17,1, kamyonda yüzde 13,8, otomobilde yüzde 10,7 ve traktörde yüzde 4,9 azaldı.

Traktör sayısında artış var

Erzurum, 148 bin 910 araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ağustos ayında 4 bin 298 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 76 bin 105 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 351, otobüs sayısı bin 337, kamyonet sayısı 31 bin 126, kamyon sayısı 6 bin 590, motosiklet sayısı 8 bin 329, özel amaçlı araç sayısı 775 ve traktör sayısı 22 bin 297 oldu. Ağustos 2025 döneminde Erzurum'da 4 bin 466 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 845'i otomobil, minibüs 80, otobüs 18, kamyonet 861, kamyon 94, motosiklet 172, özel amaçlı araç 3 ve traktör 225 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM