Ağustos'ta Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 7,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 7,1 artarken, aylık olarak ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Madencilik, imalat ve enerji sektörlerindeki değişimler dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. - İSTANBUL

