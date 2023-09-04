Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında fiyatı en çok artan kategori şans oyunları oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise patates oldu.

Ağustos ayında fiyat artışı en fazla şans oyunlarında yaşandı. Geçtiğimiz ayın fiyatı gerileyen ürünü yüzde 2,27 azalışla patates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ağustos ayında fiyatı en fazla artan kategori şans oyunları oldu. Fiyatı gerileyen ürün ise yüzde 2,27 azalışla patates oldu.

Fİyatı en çok artan ürünler şu şekilde; "Şans oyunları yüzde 74,67, taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 53,35, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 42,44, demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 36,57, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 26,11, otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 21,31, ekmek yüzde18,45, ev ile ilgili temizlik malzemeleri yüzde 16,88, taze meyveler yüzde 15,49, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 15,14."

En fazla azalanlara şu şekilde sıralandı: "Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde -2,72, kuzu eti yüzde 0,51, dana eti yüzde 1,11, kuru sebze yüzde 1,15, okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 1,75, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 1,98, orta öğretim yüzde 2,02, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 2,12, kümes hayvanları eti yüzde 2,86, kahve yüzde 4,59." - İSTANBUL