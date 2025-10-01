Ağrı'ya yeni spor tesisleri kazandırılacak

Ağrı'da gençlerin spor alanındaki imkanlarını artıracak yeni yatırımlar için protokol imzalandı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Ata Öztürk, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Spor Toto Başkanlığı ile önemli projeler hayata geçirildi.

Protokol kapsamında; Ağrı Sporcu Fabrikası, Tutak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Patnos Bireysel Antrenman Salonu yapılacak. Ağrı Sporcu Fabrikası'nda 7 adet bireysel antrenman salonu, antrenör odaları, veli izleme alanları, giyinme ve teknik alanlar ile kafeterya yer alacak. Tutak'ta inşa edilecek 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzunda 2 bireysel antrenman salonu ve giyinme bölümleri bulunacak. Patnos'a yapılacak tesiste ise 3 bireysel antrenman salonu, antrenör odası, veli izleme alanları ile giyinme ve teknik alanlar hizmet verecek.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gençlere yönelik vizyoner yatırımların sürdüğünü belirterek, "Bu projeler için şükranlarımı sunuyor, ilimize gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ise yatırımların Ağrı'nın spor altyapısına büyük katkı sunacağını vurguladı.

Başkan Yıldız, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, sporun ve gençliğin yanında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - AĞRI