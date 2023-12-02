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Ağrı Valisi Mustafa Koç, Yatırım ve Hizmetleri İnceledi

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Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentte devam eden yatırım ve hizmetleri yerinde görmek üzere bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Vali Koç, okul, iş kurumu, fabrika, tekstil kent, fizik tedavi merkezi ve hastane gibi yerleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, kentte devam eden yatırım ve hizmetleri yerinde görmek üzere bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Koç'un ilk durağı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi oldu. Burada okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Koç, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Koç, onlara başarılar dileyerek, geleceğin bilim insanları olmalarını temenni etti.

Vali Koç, daha sonra İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Emrah Ataş'a iade-i ziyarette bulundu. Kurum binasında incelemelerde bulunan Vali Koç, İŞKUR'un istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmalarını takdir etti. Müdür Ataş'tan kurumun faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi alan Vali Koç, işsizlikle mücadelede İŞKUR'un önemli bir rol oynadığını belirtti.

Vali Koç, daha sonra Türkşeker Ağrı Fabrikasını ziyaret etti. Fabrika binasında incelemelerde bulunan Vali Koç, fabrikanın Ağrı'nın tarımsal üretimine olan katkısından dolayı önemli bir noktada olduğunu ifade etti. Yöneticilerden fabrikanın üretim kapasitesi ve çalışma koşulları hakkında bilgi alan Vali Koç, 58 bin ton şeker üretilmesi beklenen fabrikanın bölge ekonomisine de katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Koç, daha sonra Ağrı Tekstil Kent'ni ziyaret etti. Ziyarette işçilerle sohbet eden Vali Koç, tekstil sektörünün Ağrı'nın sanayileşmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Tekstil Kent'in yöneticilerinden üretim süreci hakkında bilgi alan Vali Koç, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle hem iç hem de dış pazarlarda rekabet edebileceklerini belirtti.

Vali Koç, daha sonra Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkezin 50 yatak kapasiteli ve 3 polikliniğiyle, termal havuz, sauna ve hamam gibi birçok özelliği barındırdığını gören Vali Koç, merkezin çok yakında hizmete açılacağını müjdeledi. Vali Koç, merkezin Ağrı'nın sağlık turizmine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Koç'un son durağı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi oldu. Hastanenin 200 yataklı ve modern teknolojik cihazlarla donatılmış bir hizmet binasına kavuşacağını öğrenen Vali Koç, hastanenin temel atma çalışmalarının başladığını duyurdu. Vali Koç, hastanenin Ağrı'nın sağlık hizmetlerinin kalitesini yükselteceğini ve vatandaşların memnuniyetini artıracağını kaydetti.

Vali Koç, ziyaret ve incelemelerinin ardından kentteki yatırım ve hizmetlerin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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