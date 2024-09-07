Ağrı Valiliği, Tekstilkent bölgesinde su sıkıntısına çözüm bulmak için sondaj çalışması başlattı

Ağrı Valiliği, Tutak ilçesindeki Tekstilkent bölgesinde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla sondaj çalışması başlattı. Ayrıca, Taşlıçay ilçesindeki köy yollarında asfaltlama çalışmaları da tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tutak Tekstilkent'in ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağı, bölgedeki istihdamı artırarak özellikle kadın ve gençlere iş imkanı sunacağı belirtildi. Sondaj çalışmasının, bölgedeki su sorununu çözerek üretimi artıracağı vurgulandı.

Öte yandan, KÖYDES 2024 yatırım programı kapsamında Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıesen ve Yukarıesen köyleri arasındaki 2 kilometrelik yolun sıcak asfaltla kaplanması tamamlandı. Bu sayede bölge halkına daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanmış oldu.

Valilik, köylerin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. - AĞRI