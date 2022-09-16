Ağrı haberleri | Ağrı'da öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretecek

Ağrı'da öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretecek

AĞRI - Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde başlatılan meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesi kapsamında Ağrı'da, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ekmek fabrikası kuruldu

Usta öğreticiler ve öğretmenlerin gözetiminde 400 mevcutlu okulda yaklaşık 80 öğrencinin çalıştığı ekmek fabrikasında üretilen ekmek, poğaça ve diğer unlu mamuller, kent genelinde taşımalı eğitim yapan okul ve yurtlarda kalan öğrenciler için kullanılacak.

Okulda kurulan ekmek fabrikası hakkında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilerin çalıştığı ekmek fabrikasında, vardiya usulüne geçildiği takdirde günlük 50 bin ekmek üretim kapasitesine ulaşılabileceğini belirterek, ilk etapta günlük 7 bin ekmeğin üretildiğini ve bu sayının ilerleyen günlerde 10 bine çıkacağını ifade etti.

'Taşımalı ve pansiyonlu öğrencilerimizin ekmek ihtiyacını kendimiz karşılayacağız'

Hayata geçirdikleri proje ile birlikte amaçlarının öğrencilere üretim kültürünü aşılamak olduğunu belirten Kökrek: "Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde hayata geçirmeyi düşündüğü bir projeyi bu. Bizde bu proje kapsamında Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde başlattık. Burada kurduğumuz ekmek fırını, vardiya usulüne geçildiği takdirde günlük 50 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip bir fırın. Şu anda ilk başlangıç olduğu için günlük 7 bin ekmek üretiyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde kapasitesini arttıracağız. Bu okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz üreterek okuyorlar. Üreterek yetişiyorlar. Bu projede buna aynı zamanda katkı sağlayacak. Öğrencilerimiz mezun olduklarında burada üretim yaptıkları için aldıkları diplomalarla çok rahat iş bulabilecek ya da kendi işlerini kurabileceklerdir. Bu fırınlarda öğrencilerimiz çalışıyor ve öğrencilerimiz üretim yapıyor. Bunun yanında asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücrette alıyorlar. Malum pandemi nedeni ile dünya bir gıda krizi ile karşı karşıya kaldı. Bizde üretimin önemini bir kez daha gördük ve öğrencilerimize üretme kültürünü aşılamayı kendimize bir hedef kıldık. Şu anda ilimizde taşımalı ve pansiyonlu öğrencilerimizin ekmek ihtiyacını kendimiz hijyenik bir şekilde karşılayacak durumdayız. İlimizdeki diğer meslek liselerimiz de de uygun olan alanlarda bu projeyi yaygınlaştırmayı da amaçlıyoruz. Ayrıca farklı alanlarda da üretime dair projelerimiz var. İlerleyen zamanlarda da bunları başlatacağız." Dedi.

'Burada üretmek çok zevkli'

Okulun tek kız öğrencisi olan ve fırında çalışan 10'uncu sınıf öğrencisi Başak Yelkovan ise: "Kız öğrenci: " okulun tek kız öğrencisiyim ve bu işi severek yapıyorum. İlerde çok büyük bir şef olup, iyi bir restoran açmayı düşünüyorum. Burada kısa zamanda ekmeğin nasıl yapıldığını öğrendik. Hoclarımız ve şeflerimiz çok iyiler. Burada hem kendi ekmeğimizi üretip hem de kendi paramızı kazanmak çok güzel bir duygu. Derslerimiz ve hocalarımız baya iyi. Burada üretmek çok zevkli. Hem eğleniyoruz hem de üretiyoruz. Ayrıca öğrenci iken para kazanmak da güzel. Bu durum gelecekte bizleri daha iyi bir şekilde de taşıyacaktır. Çünkü çok rahat kurabileceğiz işimizi." Şeklinde konuştu.