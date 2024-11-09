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Ağrı Defterdarlığı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele İçin Denetimler Başlattı

Ağrı Defterdarlığı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele İçin Denetimler Başlattı
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Ağrı Defterdarlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla çeşitli sektörlerde denetim çalışmalarına başladı. Defterdar Mustafa Yılmaz Şimşek, vergi ödemelerinin önemine vurgu yaparak, fiş veya fatura almayan işletmelere büyük cezalar uygulanacağını açıkladı ve vatandaşları belgesiz alışveriş yapmamaya teşvik etti.

Ağrı Defterdarlığı tarafından, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim çalışmaları başlatıldı. Defterdar Mustafa Yılmaz Şimşek'in başkanlığında yürütülen denetimlerde, vatandaşların vergi konusundaki farkındalıklarının artırılması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Defterdar Şimşek, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, vatandaşlara vergi ödemelerinin önemine ilişkin çağrıda bulundu.

Defterdar Şimşek, "Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşlara etkin şekilde ulaştırılması ve gelecek nesillerin refah içinde yaşaması için vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanması çok önemlidir. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Devlet tarafından alınması gereken vergilerin kaydı, fiş ve fatura alınmasıyla mümkündür. Fiş ya da fatura alınmadığında bu işlemler kayıt dışı sayılmakta ve vergi matrahının düşürülmesine yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Defterdar Şimşek, 2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan, 7524 sayılı vergi kanunlarıyla yapılan değişiklikleri hatırlatarak, yeni düzenlemeyle fiş veya fatura almayan tüketicilere de ceza kesileceğini belirtti. Defterdar Şimşek, "Belge verilmediğinde, vatandaşlar bunu 5 iş günü içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmediği takdirde kendilerine özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Bu uygulama ile alışverişlerde belge alma zorunluluğu hem satıcıya hem de alıcıya yansıtılmaktadır." dedi. Ayrıca Defterdar Şimşek, fiş almayan vatandaşların cezadan kaçınmaları için mutlaka aldıkları mal ve hizmet karşılığında fiş talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

Fiş ya da fatura düzenlemeyen işletmeler için de cezaların artırıldığını belirten Defterdar Şimşek, "Fiş vermeyen işletmelere 10.000 TL'den başlayıp 100.000 TL'ye kadar varan cezalar uygulanabilecek. Tutar ne olursa olsun vatandaşlarımızın fiş alması yasal bir zorunluluktur. Verginin tahsil edilmemesi kayıt dışı ekonomiyi desteklemektedir ve bu nedenle her bir vatandaşın belgelerini eksiksiz alması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların işletmelerin fiş kesmemesi durumunda bu durumu şikayet ederek kayıt dışı ekonomiyle mücadelede katkı sunabileceğini belirten Defterdar Şimşek, şikayetlerin Vergi Dairesi'ne dilekçe ile yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189 numaralı hattı üzerinden de yapılabileceğini ifade etti.

Vergi denetimleriyle adalet ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmaları derinleştirdiklerini belirten Defterdar Şimşek, vatandaşların bu süreçte duyarlı olmalarını ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede destek olmalarını istedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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