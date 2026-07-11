Ağrı'da zahirecilik sektörüne yönelik yatırım için taşınmaz tahsis edildi

Ağrı'da zahirecilik sektörünün geliştirilmesine yönelik yatırım kapsamında, İl Özel İdaresine ait taşınmazın Ağrı Ticaret Borsasına tahsisi için sözleşme imzalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Özel İdaresine ait Yolluyazı köyü sınırları içerisindeki taşınmazın zahirecilik sektörüne yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ile Ağrı Ticaret Borsası arasında taşınmaz tahsis sözleşmesi imzalandı.

Tahsis edilen alanda zahire ürünlerinin alım, satım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği satış salonları, zirai ürün depoları, tarımsal üretim ve pazarlama alanları ile nakliyat ambarlarının yer aldığı modern tesislerin kurulması planlanıyor.

Hayata geçirilecek yatırımın, tarımsal ticaret altyapısının güçlendirilmesine, zahire sektörünün daha modern bir yapıya kavuşmasına ve üretici ile tüccarlara daha nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Valilik açıklamasında, tarımsal ticaret altyapısını güçlendirecek ve zahire sektörünün gelişimini destekleyecek yatırımın Ağrı'ya ve sektörde faaliyet gösteren esnafa hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı