Haberler

Ağrı'da zahirecilik sektörüne yönelik yatırım için taşınmaz tahsis edildi

Ağrı'da zahirecilik sektörüne yönelik yatırım için taşınmaz tahsis edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da İl Özel İdaresine ait taşınmaz, zahirecilik sektörünün geliştirilmesi amacıyla Ağrı Ticaret Borsasına tahsis edildi. Alanda satış salonları, depolar ve tarımsal pazarlama tesisleri kurulacak.

Ağrı'da zahirecilik sektörünün geliştirilmesine yönelik yatırım kapsamında, İl Özel İdaresine ait taşınmazın Ağrı Ticaret Borsasına tahsisi için sözleşme imzalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Özel İdaresine ait Yolluyazı köyü sınırları içerisindeki taşınmazın zahirecilik sektörüne yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ile Ağrı Ticaret Borsası arasında taşınmaz tahsis sözleşmesi imzalandı.

Tahsis edilen alanda zahire ürünlerinin alım, satım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüleceği satış salonları, zirai ürün depoları, tarımsal üretim ve pazarlama alanları ile nakliyat ambarlarının yer aldığı modern tesislerin kurulması planlanıyor.

Hayata geçirilecek yatırımın, tarımsal ticaret altyapısının güçlendirilmesine, zahire sektörünün daha modern bir yapıya kavuşmasına ve üretici ile tüccarlara daha nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Valilik açıklamasında, tarımsal ticaret altyapısını güçlendirecek ve zahire sektörünün gelişimini destekleyecek yatırımın Ağrı'ya ve sektörde faaliyet gösteren esnafa hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ı şoke edecek gelişme
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Memurluk şartları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak