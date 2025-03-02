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Ağrı'da Tarıma Dayalı Yatırımlar İçin Eğitimler Devam Ediyor

Ağrı'da Tarıma Dayalı Yatırımlar İçin Eğitimler Devam Ediyor
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Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ve sulama sistemleri hakkında çiftçilere eğitimler vererek verimliliği artırmayı hedefliyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16. Etap yüzde 50 Hibeli Tarıma Dayalı Yatırımlar ve 20. Etap yüzde 50 Hibeli Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, il genelinde eğitim ve yayım faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerle, çiftçilere tarım yatırımları ve sulama sistemleri hakkında bilgi verilerek, üretimin verimliliği artırılmakta ve çiftçilerin daha sürdürülebilir yöntemlerle tarım yapmaları sağlanıyor. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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