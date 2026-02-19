Haberler

Ağrı'da KOBİ'lere 20 milyon liraya kadar destek

Güncelleme:
KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 20 milyon liraya kadar destek sağlayacak Kapasite Geliştirme Destek Programı tanıtıldı. Program, işletmelerin verimliliğini artırmayı ve kurumsal yapıları geliştirmeyi hedefliyor.

KOSGEB Ağrı İl Müdürü Habip Şen, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında oda yönetim kurulu üyeleri ve KOBİ temsilcilerine yönelik bilgilendirme yaptı. Toplantı, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Program kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğinin artırılmasına, üretim kapasitelerinin güçlendirilmesine, pazar paylarının genişletilmesine ve kurumsal yapılarının geliştirilmesine yönelik destekler sunulacak. Ayrıca büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarına destek verilecek.

Kapasite Geliştirme Destek Programı; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'leri kapsıyor.

Programın 2026 yılı birinci başvuru döneminin 28 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi. Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen işletmelerin KOSGEB Ağrı Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
