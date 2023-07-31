Ağrı'da Kilit Parke Bordür Taş Fabrikası Üretime Geçti

Ağrı'da İl Özel İdaresi tarafından yapılan Kilit Parke Bordür Taş Fabrikası'nda üretime başlandı. Fabrikada yıllık 1 milyon metrekare parke üretimi yapılacak ve aynı zamanda bims briket, beton briket ve kısmi hazır beton da üretilebilecek. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, fabrikanın kilit parke ve bordür taşında maliyeti düşüreceğini ve tasarruf sağlayacağını belirtti.

Ağrı'da İl Özel İdaresi tarafından, kırsal kesimlerin altyapısının iyileştirilmesi ve daha modern hale getirilmesi amacıyla yapılan Kilit Parke Bordür Taş Fabrikası'nda üretime geçildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 22 bin metrekare alanda kurulu ve 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, yıllık 1 milyon metrekare parke üretimi yapılacak.

Bölgenin en büyük fabrikalarından olan ve 3 üretim banının bulunduğu tesiste, kilit parke ve bordür taşının yanı sıra bims briket, beton briket ile kısmi hazır beton da üretilebilecek.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, tesiste üretilen taşlar ile altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden olan kilit parke ve bordür taşında maliyeti düşüreceklerini ve ciddi oranda tasarruf edeceklerini belirtti.

Tüm köylerin parke ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, kırsal kesimlerin altyapısını iyileştirmek ve daha modern bir hale getirmek amacıyla tesisi kurduklarını ifade eden Tenekeci, şunları kaydetti:

"İl merkezine bağlı köylerimizin ve ilçelerimize bağlı köylerimizin parke ihtiyacını karşılayacağız. Altyapı çalışmalarımızın en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşında maliyetimiz ciddi oranda düşecek. Tesisimiz bölgenin en büyük fabrikalarından biri. Çok şükür bitirdik ve makinelerimiz çalışmaya başladı. İlimiz için büyük bir kazanım. Ağrı'ya değer katan ne varsa İl Özel İdaresinin emeği var, alın teri var. İl Özel İdaremizin hizmet çeşitliliği her alanda devam etmektedir. İnşallah daha nitelikli tesislerin kurulmasıyla Ağrı'mızın her köşesinin ihtiyaçlarını karşılayacağız."