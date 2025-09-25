Ağrı'da Ayçiçeği Üretimi Katlanarak Artıyor

Ağrı'da ekim alanı 50 bin dekara yükselen ayçiçeğinin il ekonomisine 758 milyon TL kazandırması bekleniyor.

Ağrı'da 2025 yılı üretim sezonunda ayçiçeği ekim alanı geçen yıla göre önemli ölçüde artış gösterdi. Geçen yıl 34 bin dekarlık alanda yapılan üretimden 315 milyon TL gelir elde edilirken, bu yıl yaklaşık 50 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimden 758 milyon TL katma değer sağlanması bekleniyor.

Merkeze bağlı Tezeren köyünde yapılan ayçiçeği hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, hem kalite hem de miktar açısından üreticilerin memnun olduğunu belirterek, "Ağrı'nın Tezeren köyünde Mirza Tanrıverdi isimli vatandaşımızın 9 bin dekar alanda yaptığı ayçiçeği hasadındayız. Buradaki ürün çerezlik ayçiçeği. İlimizde 2024 yılında toplam 34 bin 500 dekar alanda ayçiçeği üretimi yapılmıştı. Bunun 500 dekarı yağlık, 34 bin dekarı ise çerezlik ayçiçeğiydi. 2025 yılında ise toplam 50 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştirildi. Bunun 15 bin dekarı yağlık, 37 bin dekarı ise çerezlik ayçiçeği oldu. Geçtiğimiz yıl ayçiçeği üretiminden ilimize 315 milyon TL katkı sağlandı. Bu yıl ise 750 milyon TL'ye yakın bir girdi elde edilmesini bekliyoruz. Çerezlik ayçiçeğinin daha çok tercih edilmesinin sebebi, piyasa şartlarında üreticiye daha yüksek gelir sağlamasıdır. Ayrıca genellikle sözleşmeli üretim yapıldığı için pazar sorunu yaşanmıyor. Üretici ürünü daha ekmeden hangi firmaya satacağını biliyor" dedi.

Barajların ve sulama imkanlarının artmasıyla ayçiçeği gibi ürünlerin ekim alanının da genişlediğini ifade eden Hüseyinoğlu, "Bakanlığımız sulama yatırımlarını artırarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimini destekliyor. Ağrı özelinde yağlık ayçiçeğinde dekara ortalama 220 kilogram, çerezlik ayçiçeğinde ise 290 kilogram verim alıyoruz. Hem kalite hem de miktar açısından üreticiler memnun. Bu yıl çerezlik ayçiçeğinde kilogram başına 65-70 TL arasında bir satış fiyatı bekleniyor. Bu da üretici için oldukça iyi bir pazar anlamına geliyor. Tarım, büyük emek isteyen bir iş. Tohumun toprağa değdiği andan hasat gününe kadar üretici yoğun bir çaba harcıyor. Biz bugün sadece ilk kurutma işlemini görüyoruz, biçerdöverlerle süreç devam edecek" diye konuştu. - AĞRI