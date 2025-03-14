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Afyonkarahisar Tüketici Hakem Heyeti 2024 İstatistiklerini Açıkladı

Afyonkarahisar Tüketici Hakem Heyeti 2024 İstatistiklerini Açıkladı
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Afyonkarahisar Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Yayla, 2024 yılında toplam 5 bin 733 başvuru ile 6 bin 278 dosyanın karara bağlandığını ve en çok ayakkabı şikayeti olduğunu duyurdu. Kararların yaklaşık yüzde 67'si tüketici lehine sonuçlandı.

Afyonkarahisar Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Yayla, heyete 2024 yılında toplam 5 bin 733 başvuru yapıldığını, bir önce ki yıldan devren dosya sayısı ile birlikte toplam 6 bin 278 dosyanın karar bağlandığını ifade etti.

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü vesileyle Afyonkarahisar Tüketici Mahkemesi Başkanı Ebru Kale İl Tüketici Hakem Heyetine ziyarette bulundu. Hakem Heyeti üyeleri ile raportörlerin de hazır bulunduğu ziyarette Yayla tarafından Kale'ye tüketici şikayetlerine ilişkin istatistiki bilgiler ile Heyetin çalışma usul ve esaslarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Tüketici başvurularına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

2025 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırı 149 bin TL olarak belirlenirken Tüketici başvurularının sonuçlandırılmasında önemli bir görev icra etmekte olan Hakem Heyetlerine 2024 yılında en çok ayakkabı şikayet edildi.

Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2024 yılında toplam 5 bin 733 başvuru yapıldığını söyleyen Yayla, bir önce ki yıldan devren dosya sayısı ile birlikte toplam sayının 6 bin 278 dosyanın karar bağlandığını ifade etti. Yayla şöyle devam etti: "Kararların yaklaşık olarak yüzde 67'si tüketici lehine, yüzde 32'si ise tüketici aleyhine sonuçlanmıştır. 257 adet şikayet ise görevsizlik veya uzlaşma nedenleriyle reddedilmiştir. Şikayetler konularına göre incelendiğinde birinci sırada 'Perakende Ticaret Sektörü'ne ait şikayetler yer alırken ikinci sırada 'Finansal Hizmetleri Sektörü', üçüncü sırada ise 'Abonelik Hizmet Sektörü' şikayetleri yer almıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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