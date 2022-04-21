Afyonkarahisar Ticaret Borsası
AA - Canan Tükelay - Ekonomi
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 88,61 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 88,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|40,00
|88,61
|Buğday
|HMS
|1,85
|2,60
|Arpa
|HMS
|1,62
|4,90
|Mısır
|HMS
|5,00
|5,00
|Yem
|HTS
|4,26
|6,87
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
AA / Canan Tükelay - Ekonomi
Karahisar, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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