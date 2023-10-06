Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı elma hasadına katıldı

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, ilçedeki elma hasadına katıldı ve ardından böğürtlen yetiştirilen bahçeyi ziyaret etti. Kaymakam Nas, işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi ve yetkililerden bilgiler aldı.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas ilçedeki elma hasadına katılıp ardından da böğürtlen yetiştirilen bahçeyi ziyaret etti.

Kaymakam Nas ilçe de gerçekleşen elma hasadına katıldı. Nas bahçede çalışan işçiler ile sohbet ederek kolaylıklar diledi. Nas, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Önder ve yetkililerden işleyiş ve satışı hakkında bilgiler edindi. Nas ardından 'Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi' çerçevesinde yapılan bahçeyi ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR