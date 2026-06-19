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Afyonkarahisar blok mermer fuarıyla sektördeki konumunu güçlendiriyor

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Afyonkarahisar ve İscehisar mermerleri, düzenlenen 2. Blok Mermer Fuarı'nda 40 ülkeden alıcılarla buluştu. Fuar sayesinde ihracatın yüzde 25 arttığı belirtildi.

Dünyaca ünlü Afyonkarahisar ve İscehisar mermerleri, kentte düzenlenen fuarla yurt dışından gelen alıcılarına yerinde tanıtılıyor.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, AA muhabirine, 17-20 Haziran'da düzenlenen Afyonkarahisar 2. Blok Mermer Fuarı'na 40 ülkeden alım heyeti geldiğini söyledi.

Fuara ulusal ve uluslararası alandan katılımın yoğun olduğunu vurgulayan Özcan, fuara ağırlıklı Mısır, Tunus, Cezayir, Suriye, Irak ve Çin'den gelenlerin olduğunu dile getirdi.

Özcan, Avrupa ve Amerika'dan da misafirlerin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar lokasyon olarak mermer sektörünün yoğunlaştığı bir yer. Çok ciddi üretim tesislerimiz, teknolojik altyapısı olan makinelerimiz, yetişmiş insan kaynağımız var. Afyonkarahisar neredeyse bütün taşların işlendiği bir bölge. Burada 1500'e yakın blok mermer bulunuyor. Bunların içinde 300 renk ve 300 de model var. Yarım saatlik ring mesafesinde 600 fabrika var, 200 ocak var. Alıcılar için bunlar da çok önemli. Burada hem fuar yapıyoruz, hem de gelen misafirlerimizi üretim alanlarımıza, tesislerimize götürüyoruz. Alıcılar için de bu büyük fırsat oluyor. Katılanlar ve ziyaretçiler bu fırsatları da değerlendiriyor."

"En güzel renkler, en güzel fiziki yapısı olan mermerler İscehisar'da"

Fuarın satışlara etkisinden memnun olduklarını anlatan Özcan, ilk fuarın ardından 2025 yılı sonunda ihracatın yaklaşık yüzde 25 arttığını ifade etti.

Bu durumun ülke ekonomisine de katkı sağladığına işaret eden Özcan, "İscehisar bölgesi 2500 yıl geçmişiyle Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan bir mermer bölgesi. En güzel renkler, en güzel fiziki yapısı olan mermerler İscehisar'da. Bir de mesleki olarak bizim İscehisar'da ciddi sektörel kümelenmemiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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