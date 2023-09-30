Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinde lavanta hasadı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bu yıl yapılan lavanta hasadının ardından 2 ton 900 kilogram lavanta yağı elde edildiği açıklandı. Lavanta üretimi önemli bir yere sahip olan ilçede, hasadın verimli geçtiği ve üreticilerin memnun olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da lavanta üretiminde önemli bir yere sahip olan Dazkırı ilçesinde bu yıl yapılan hasadın ardından 2 ton 900 kilogram lavanta yağı elde edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Dazkırı İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kurum tarafından hazırlanan 'Lavanta Distilasyon' ünitesinin faaliyete geçtiği kaydedildi. Bu yıl ayrıca yapılan hasadın ardındann 2 bin 900 kilogram lavanta yağı elde edildiği kaydedildi. Ket genelinde lavanta üretiminde önnemli bir yere sahip olan ve deterjan başta olmak üzere bir çok alanda kullanılan lavantanın hasadının verimli geçtiği ve üreticilerin yüzünü güldürdüğü de kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR