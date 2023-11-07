Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen tarımsal kuraklık ihtimalinin değerlendirilmesi ve önceden tedbir alınması maksadıyla yapılan toplantıda, kuraklıkla mücadele için yapılması gereken faaliyetler ele alındı.

Afyonkarahisar'da "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı" yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen tarımsal kuraklık ihtimalinin değerlendirilmesi ve önceden tedbir alınması maksadıyla yapılan 2023-2024 üretim yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısında paydaş kurumların yağması gereken faaliyetler ele alındı. Kuraklıkla mücadele noktasında kamu kurumları ile birlikte vatandaşların üzerine büyük görevler düştüğünün vurgulandığı toplantıya ilgili kurum amirleri ile birlikte akademisyenlerde katıldı. - AFYONKARAHİSAR