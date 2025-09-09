Afyonkarahisar'da Kayıt Dışı Ekonomi Denetimleri Sıkılaştırıldı

Afyonkarahisar Defterdarlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik denetim yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik denetimleri Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Vergi kayıp ve kaçağını önleyerek bu yükün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamayı hedefleyen denetimler kapsamında defterdarlık denetim ekipleri, Defterdar İbrahim Gündüz koordinesinde saat 21.00'den gece saat 03.00'e kadar alkollü mekanlarda ve eğlence merkezlerinde hasılat ve kayıt dışılıkla mücadele denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde hasılat kayıplarının yanı sıra adisyonların eksik düzenlenmesi ve harici pos cihazlarının kullanıldığı ortaya çıkarken önümüzdeki süreçte bu denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Alkollü mekanlarda fiş ve fatura alma ve verme düzenlerine uymaları ve yasal düzenlemeleri eksiksiz yerine getirmeleri konusunda müşteri ve işletme sahiplerini uyaran defterdarlık yetkilileri, aksi halde ağır cezai müeyyide uygulanacağını hatırlattılar. - AFYONKARAHİSAR