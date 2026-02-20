Haberler

Afrika Kalkınma Bankasından Nijerya'nın tarımsal üretimini artırmak için 200 milyon dolarlık kredi desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya'daki tarımsal üretkenliği artırmayı amaçlayan 200 milyon dolarlık kredi onayladı. Program, yerel üretimi artırmayı ve gıda ithalatını azaltmayı hedefliyor.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya'da tarımsal üretkenliği artırmaya yönelik yatırımların ölçeklendirilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık krediyi onayladı.

AfDB'den yapılan açıklamada, Nijerya hükümetinin Ulusal Tarımsal Büyüme Programı-Agro-Pocket (NAGS-AP) girişiminin ikinci fazının destekleneceği bildirildi.

Programın, tarımsal verimliliği artırma, değer zincirlerini güçlendirme ve iklim dostu, veri odaklı üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

AfDB Nijerya Ülke Departmanı Genel Direktörü Abdul Kamara da ikinci fazın ilk aşamada elde edilen sonuçlar üzerine inşa edildiğini, programın yerel üretimi artırma ve gıda ithalatını azaltmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Kamara, 4 yıl sürmesi planlanan projenin bu ay başlamasının ve gençlerle kadınların teknoloji ve finansman yoluyla desteklenmesine katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Destek kapsamında kaliteli tarımsal girdilere erişimin iyileştirilmesi, dijital ve iklim akıllı tarım uygulamalarının teşviki ile tarım sigortası kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Programla buğday üretiminin 5 kat artırılması ve pirinç üretiminde yüzde 20 artış sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü

Teravih namazına giden gelin-kaynana, evlerine tabutta döndü
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü

Teravih namazına giden gelin-kaynana, evlerine tabutta döndü
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor

Tamamen kuruyan göl yeniden hayat buldu! Her yerden su fışkırıyor
Aybüke Pusat'ın imaj değişikliği beğeni topladı

Ünlü oyuncudan tarz değişikliği