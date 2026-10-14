ADÜ’nün yapay zeka platformu sanayi sorunlarını akademisyenlerle buluşturacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yapay zeka destekli platform, sanayi kuruluşlarının çözüm bekleyen sorunlarını akademisyenlerin uzmanlığıyla buluşturacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde geliştirilen 'sanayiakademi' platformu, sanayi kuruluşlarının karşılaştığı teknik ve operasyonel sorunlara akademik çözümler bulmak amacıyla hayata geçirildi. Yapay zeka destekli eşleştirme sistemiyle çalışan platform, sanayinin ihtiyaçları ile akademisyenlerin uzmanlık alanları arasında dijital bir köprü kurmayı hedefliyor. ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları İbrahim Engin Öztürk ve Mehmet Can Hanaylı tarafından ADÜ Teknokent A.Ş. bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen platform, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarını veri odaklı bir yaklaşımla analiz ediyor. Yapay zeka destekli algoritma sayesinde sanayi kuruluşlarının sorunlarına çözüm geliştirebilecek akademisyenlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Böylece işletmelerin ihtiyaçlarına uygun uzmanlara daha hızlı ulaşması, akademik bilgi birikiminin sanayideki sorunların çözümünde daha etkin kullanılması ve iş birliği süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türkiye geneline yayılması planlanıyor

ADÜ Teknokent bünyesinde uygulamaya alınan platformunun, ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda farklı üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleriyle entegrasyon çalışmaları yapılması öngörülürken, konu ile ilgili ADÜ'den yapılan açıklamada "Bu doğrultuda farklı üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleriyle entegrasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve platformun ulusal ölçekte akademik bilgi birikimi ile sanayi ihtiyaçlarını buluşturan etkin bir veri ve çözüm ağına dönüştürülmesi hedefleniyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı