Ağrı'da tekstilkent yatırımı bölge ekonomisine katkı sağladı

Ağrı Tekstilkent bölgesinde faaliyetlerine başlayan ADR Baran Tekstil Fabrikası, kısa sürede sağladığı istihdam ve kadın çalışan ağırlıklı yapısıyla bölge ekonomisine katkı sunarken, hedeflenen yüksek istihdam kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ağrı'da Tekstilkent bölgesinde yatırım yapan ADR Baran Tekstil Fabrikası, sağladığı istihdam ve üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sunuyor. Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen tesis, özellikle kadın istihdamına verdiği önemle öne çıkıyor.

Asıl üretim merkezi Mersin'de bulunan Baran Tekstil, kendi memleketlerinde de yatırım yaparak yerel halka istihdam sağlamak amacıyla ADR Baran Tekstil Fabrikası'nı Ağrı'da kurdu. Firma yetkilileri, bu yatırımı bölgeye hizmet sunmak ve ekonomik hareketliliği artırmak hedefiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

Tesiste çalışan personelin yaklaşık yüzde 95'inin kadınlardan oluştuğunu ifade eden yetkililer, kadın istihdamına katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. Devlet destekli bir tekstil yatırımı olmasının da işletme açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğu aktarıldı.

Halihazırda 60 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın, kapasitesini kademeli olarak artırması planlanıyor. Nihai hedefin bin 350 kişilik istihdama ulaşmak olduğu belirtilirken, Şubat ve Mart ayları itibarıyla kesimhane ekipmanlarının da tesise getirilmesi hedefleniyor. Bu sayede kumaş kesimi dahil olmak üzere tüm üretim aşamalarının Ağrı'daki tesiste gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. - AĞRI