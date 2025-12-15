Haberler

Ağrı'da tekstilkent yatırımı bölge ekonomisine katkı sağladı

Ağrı'da tekstilkent yatırımı bölge ekonomisine katkı sağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Tekstilkent bölgesinde faaliyete geçen ADR Baran Tekstil Fabrikası, kadın çalışanlarıyla dikkat çekiyor ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Fabrika, hedeflediği yüksek istihdam kapasitesiyle 1350 kişiye istihdam sağlama amacında.

Ağrı Tekstilkent bölgesinde faaliyetlerine başlayan ADR Baran Tekstil Fabrikası, kısa sürede sağladığı istihdam ve kadın çalışan ağırlıklı yapısıyla bölge ekonomisine katkı sunarken, hedeflenen yüksek istihdam kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ağrı'da Tekstilkent bölgesinde yatırım yapan ADR Baran Tekstil Fabrikası, sağladığı istihdam ve üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sunuyor. Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen tesis, özellikle kadın istihdamına verdiği önemle öne çıkıyor.

Asıl üretim merkezi Mersin'de bulunan Baran Tekstil, kendi memleketlerinde de yatırım yaparak yerel halka istihdam sağlamak amacıyla ADR Baran Tekstil Fabrikası'nı Ağrı'da kurdu. Firma yetkilileri, bu yatırımı bölgeye hizmet sunmak ve ekonomik hareketliliği artırmak hedefiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

Tesiste çalışan personelin yaklaşık yüzde 95'inin kadınlardan oluştuğunu ifade eden yetkililer, kadın istihdamına katkı sağlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. Devlet destekli bir tekstil yatırımı olmasının da işletme açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğu aktarıldı.

Halihazırda 60 kişiye istihdam sağlayan fabrikanın, kapasitesini kademeli olarak artırması planlanıyor. Nihai hedefin bin 350 kişilik istihdama ulaşmak olduğu belirtilirken, Şubat ve Mart ayları itibarıyla kesimhane ekipmanlarının da tesise getirilmesi hedefleniyor. Bu sayede kumaş kesimi dahil olmak üzere tüm üretim aşamalarının Ağrı'daki tesiste gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Lisede 3. kattan düşen öğrenci ağır yaralı

Lisede kan donduran olay! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title