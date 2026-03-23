ADNOC Gas, tesislerinde operasyonların normal şekilde sürdüğünü belirtti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ADNOC Gas şirketi, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyon aksaklıkları sebebiyle doğal gaz üretiminde geçici düzenlemelere gidildiğini açıkladı. Şirket, tesislerin genel operasyonlarının güvenli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet petrol şirketinin doğal gaz kolu olan ADNOC Gas, yaptığı açıklamada, bazı tesislerin yakınlarına enkaz düştüğünü, herhangi bir yaralanma olmadığını ve ana işleme sistemlerinde hasar oluşmadığını ifade etti.

Şirket, incelemelerin temel işleme bütünlüğü üzerinde herhangi bir etki olmadığını teyit ettiğini, operasyonların varlıkları genelinde güvenli şekilde devam ettiğini belirtti.

ADNOC Gas, Hürmüz Boğazı'nda süren sevkiyat aksaklıkları nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz ve ihracata konu sıvı ürünlerin üretiminde geçici düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

Açıklamada, "Şirket, müşterileri ve iş ortaklarıyla işlem bazında aktif işbirliği yürüterek mümkün olan her durumda taahhütlerini yerine getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
