Adm ve Gdz Elektrik'ten iş sağlığı ve güvenliği için farkındalık çalışmaları

Adm Elektrik Dağıtım ile Gdz Elektrik Dağıtım, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında hizmet verdiği 5 ilde tiyatro gösterisi düzenledi, kısa film çalışması gerçekleştirdi.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Aydem Enerji çatısı altında elektrik dağıtım hizmeti veren Adm ve Gdz, sahada yürüttükleri iş güvenliği uygulamalarını farklı iletişim araçlarıyla destekleyerek yeni bir farkındalık modeli ortaya koydu.

Buna göre, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında hayata geçirilen "Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen" temalı tiyatro oyunu, şirket çalışanları ve ailelerinin katılımıyla 5 ilde Tiyatral Çözümler ekibi tarafından sahnelendi. Sahada görev yapan çalışanlara yönelik kurgulanan ve interaktif yapısıyla dikkat çeken oyun, iş güvenliği bilincini güçlendirmeyi, ailelerde ve toplumda farkındalık oluşturmayı ve kurum kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

İş sağlığı ve güvenliği farkındalığını daha geniş kitlelere taşımayı hedefleyen "Evde Bekleyenlerin Var" adlı kısa film, bir çalışanın evinden başlayıp sahadaki iş gününü konu alıyor. Filmde, iş güvenliğinin yalnızca teknik bir zorunluluk değil, doğrudan hayatla ilgili bir sorumluluk olduğu vurgulanıyor. Sahada alınan her önlemin çalışanların sevdiklerine sağlıklı ve güvenli şekilde kavuşmasını sağladığına dikkat çekilen filmde "güvenli dönüş" fikri merkeze alınıyor.

Açıklamaya göre, Adm ve Gdz'nin iş sağlığı ve güvenliğini saha uygulamalarının ötesine taşıyan çalışmaları, çalışan davranışlarını desteklemeyi, farkındalığı kalıcı hale getirmeyi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü toplumsal bir bilince dönüştürmeyi hedefliyor.