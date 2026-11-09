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Adm Elektrik batarya pilot projesinde trafo yükünü anlık 50 kilovata kadar azalttı

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Adm Elektrik'in KEDEP projesinde iki pilot noktaya kurulan 448 kilovatsaatlik bataryalarla trafo yükü anlık 50 kilovata kadar azaltıldı. Sistem tüketim artınca devreye girip gerilim dalgalanmalarını azalttı, güneş ve rüzgar santrallerinin şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırabiliyor.

Elektrik dağıtım şebekelerinde enerji depolama teknolojilerini elektrik dağıtım şirketleri açısından incelemeyi amaçlayan pilot proje kapsamında, iki noktada kurulan toplam 448 kilovatsaat kapasiteli batarya sistemleriyle trafo üzerindeki yükün anlık olarak 50 kilovata kadar azaltıldığı, böylece elektrik altyapısının daha verimli kullanılmasına ve gerilim dalgalanmalarının önlenmesine katkı sağlandığı belirlendi.

Aydın, Denizli ve Muğla'da yaklaşık 2,4 milyon aboneye hizmet veren Adm Elektrik Dağıtım AŞ (Adm Elektrik) yürütücülüğünde, elektrik dağıtım şebekelerinde enerji depolama teknolojilerinin kullanımına yönelik KEDEP AR-GE Projesi hayata geçirildi.

Projede, batarya sistemlerinin elektrik dağıtım şebekelerinde yük yönetimi, gerilimin dengelenmesi ve reaktif güç desteğine yönelik kullanım olanakları gerçek şebeke koşullarında test edildi. KEDEP AR-GE Projesi kapsamında, iki pilot noktada kurulan toplam 448 kilovatsaat kapasiteli batarya sistemleriyle trafo üzerindeki yükün anlık olarak 50 kilovata kadar azaltıldığı görüldü.

Pilot uygulamada, elektrik tüketiminin arttığı dönemlerde batarya sistemleri otomatik olarak devreye girerek enerji ihtiyacının bir bölümünü karşıladı. Bu sayede trafo ve hatlar üzerindeki yük hafifletilirken gerilim dalgalanmalarının azaltılmasına da katkı sağlandı. Uygulamanın, trafoların aşırı yüklenme riskini düşürerek mevcut elektrik altyapısının kapasitesinden daha verimli yararlanılmasına olanak tanıdığı görüldü.

Adm Elektrik'in yanı sıra Başkent, Fırat, Boğaziçi, Meram, Osmangazi ve Yeşilırmak elektrik dağıtım şirketlerinin de yer aldığı proje kapsamında, farklı enerji depolama teknolojileri ve kullanım senaryoları değerlendirildi. Çalışmada, elektrik dağıtım şebekelerinin ihtiyaçlarına uygun batarya kapasitesinin, gücünün ve kurulum noktalarının belirlenmesine yönelik incelemeler yapıldı.

Uzaktan izlenebilen ve kontrol edilebilen batarya sistemlerinin şarj ve deşarj süreçleri otomatik olarak yönetildi. Böylece batarya sistemlerinin şebekenin ihtiyaçlarına otomatik olarak yanıt verebilme kabiliyeti gerçek şebeke koşullarında test edildi.

Projeden elde edilen sonuçlar, batarya sistemlerinin mevcut elektrik dağıtım altyapısının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.

Öte yandan, projede test edilen yük yönetimi, gerilim dengeleme ve reaktif güç desteği gibi işlevlerin, üretimleri hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteren güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin dağıtım şebekesine entegrasyonunu kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

"Bataryalar şebeke ihtiyaçlarına otomatik yanıt veriyor"

Adm Elektrik Teknoloji Yatırımları ve AR-GE Müdürü Ömer Doğan, AA muhabirine, enerji depolama teknolojilerinin elektrik dağıtım şebekelerindeki verimliliği ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik katkılarını sahada test ettiklerini söyledi.

Dağıtım şebekelerinde verimliliği, hizmet kalitesini ve kesintisiz enerjiyi odaklarına alarak AR-GE çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"KEDEP kapsamında iki pilot noktada toplam 448 kilovatsaat depolama kapasitesine sahip batarya sistemleri kurduk. Tüketimin yükseldiği anlarda devreye giren sistemle trafo üzerindeki yükü anlık olarak 50 kilovata kadar azalttık. Bataryaların şebekenin ihtiyaçlarına otomatik olarak yanıt verebildiğini ve elektrik kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayabildiğini sahada test ettik."

Kaynak: AA
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