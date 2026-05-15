İhraç edilecek 'Türk somonları' için yavru balıklar suya bırakıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yavru alabalıkların kafeslere bırakılmasıyla 'Türk somonu' üretim sezonu başladı. Yıllık 3 bin 500 ton alabalık üretilen bölgede, bu yıl 13 milyon yavru balık kafeslere bırakılacak. Üretilen balıklar, Karadeniz ve Karakaya barajlarında büyütülerek Rusya, Japonya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Adıyaman'ın iç sularında toplam 25 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisinin 23'ü Çat Barajı'nda alabalık üretim faaliyeti gösteriyor. Yıllık 3 bin 500 ton alabalık üretiminin yapıldığı Adıyaman'da kuluçkahane altyapısına sahip işletmelerde ise yılda toplam 4 milyon adet yavru alabalık üretiliyor.

2025 yılının kurak geçmesinden dolayı üretim düştü ancak bu yıl yağışların bol olması nedeniyle üretimin artması bekleniyor. Bu yıl toplam yaklaşık 13 milyon yavru alabalık hazırlanan kafeslere bırakılacak.

Fileleri çekilen kafeslere Malatya ve Elazığ'dan getirilen 2-3 gramlık yavru alabalıklar bırakılmaya başlandı. Kasım ayına kadar beslenecek olan bu yavru balıklar 250 gram ağırlığına kavuştuğunda iç piyasada işletmelerde porsiyon olarak satılıyor.

Üretilen balıkların bir kısmı ise Karakaya Barajı ve Karadeniz'de ki tesislerde beslenerek 2-3 kilo ağırlığına ulaşınca 'Türk Somonu' olarak yurt dışına ihraç ediliyor.

Rusya, Japonya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Türk somonu ülke ekonomisine girdi sağlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
