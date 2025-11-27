Adıyaman'da Tarım ve Hayvancılığa Önemli Destekler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sağlayacak önemli destekler üreticilere ulaştırıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Adıyaman tarımının mekanizasyon şartlarının modernize edilmesi yönündeki proje ile çiftçilere 25 adet ceviz soyma makinası, 10 adet badem soyma makinası ve 1 adet zeytin silkeme makinası dağıtıldı.

Öte yandan, "Deprem Bölgesi Hayvancılık Destekleri Projesi" çerçevesinde yüzde 75'i proje, yüzde 25'i çiftçi katkısıyla temin edilen 35 adet otomatik yemlik, ilçede bulunan 35 üreticiye teslim edildi. Yetkililer, yapılan desteklerin bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini modernize ederek üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. - ADIYAMAN