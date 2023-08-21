Adıyaman'da İstihdama Katkı Sağlayacak 'Ayakkabı Kent' Projesi Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde kent merkezinde inşası başlayan 'Ayakkabı Kent' inşaatı devam ediyor. Proje, yeni bir istihdam alanı oluşturarak ilin sosyo-ekonomik ve toplumsal boyutlarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde kent merkezinde inşası başlayan ve istihdama büyük bir katkı sağlaması amaçlanan 'Ayakkabı Kent' inşaatı devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin özveriyle çalıştığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' çerçevesinde Adıyaman'da yeni bir istihdam alanı sağlamak amacıyla kurulan Ayakkabı Kent projesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması kararı verilen, kent merkezinde yeni bir istihdam alanı oluşturarak ilin sosyo-ekonomik ve toplumsal boyutlarına katkı sağlamayı amaçlayan projeden en az bin beş yüz kişinin yararlanması hedefleniyor. Kent merkezinin gelişmesinde büyük rol üstlenecek olan ve üzerinde hassasiyetle durulan projenin yaşanılan afet sonrası yapımına hız verilerek en kısa süre içerisinde bitirilmesini amaçlayan Adıyaman Belediyesi ekipleri yoğun gayretlerle çalışmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Projenin yüzde yetmişlik kısmı bitti ve bu proje sayesinde gençlere daha fazla istihdam imkanı oluşturup, şehrin gelişme potansiyelini de daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini ifade etti. - ADIYAMAN