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Adilcevaz'da Şeker Pancarının Ekimine Başlandı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, şeker pancarı ekim dönemi başladı. Üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte tohumlarını toprağa bırakmaya başladı. Devlet destekleri ile çiftçilerin yüzü gülüyor, ekim için on binlerce dekar alanda çalışmalar sürüyor.

Adilcevaz'da şeker pancarı ekimine başlandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin ekonomisine önemli katkıda bulunan şeker pancarının ekimine başlandı.

Adilcevaz'da havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı. Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan ve her anı zahmetle geçen şeker pancarı üretimi, aylar süren emeklerin sonunda sökülmeye başlanıyor. Devletin verdiği desteklerle çiftçilerin yüzü gülerken, on binlerce dekar alanda ekim mesaisi sürüyor.

Pancar üretimiyle hem aile bütçesine hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Adem Zengin isimli çiftçi, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere sağladığı imkanları kullanarak on binlerce dönüm alanda pancar ekiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Ekonomi
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