Adilcevaz'da Mevsimlik Tarım İşçileri Kavurucu Sıcakta Çalışmaya Devam Ediyor

Adilcevaz'da Mevsimlik Tarım İşçileri Kavurucu Sıcakta Çalışmaya Devam Ediyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek parası kazanmak için zor şartlar altında çalışıyor. Güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada çapa yaparak geçim mücadelesi veren işçiler, hava sıcaklıklarındaki artışın zorluklarını da yaşıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek mücadelelerini sürdürüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde birçok tarım ürününün yetişmesine imkan tanıyan verimli topraklar, yüzlerce insana da iş imkanı sağlıyor. Özellikle mevsimsel olarak çalışan tarım işçileri, sıcak hava şartlarının etkisiyle zorlu bir çalışma dönemi geçiriyor. Uzmanların uyarılarına rağmen güneşin altında mesai yapan işçiler, ekmek parası için mücadelelerini sürdürüyor. Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında çalışan işçiler, sabah saat 07.30'dan akşam 20.00'ye kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada çapa yaparak ekmek parası kazanıyorlar.

Hava sıcaklığındaki artışı hissettiklerini belirten Reşat Hamak isimli işçi, "Güneşte çalışmak çok zor ama yapacak bir şey yok,. Rızkımızı kazanmak için çalışmaya mecburuz. Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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