Adanalı Tatlıcıdan Yeni Lezzet: Sushi Kadayıf

Güncelleme:
Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Uzak Doğu'dan gelen müşterilerinden esinlenerek 'Sushi Kadayıf' adlı yeni tatlıyı geliştirdi. Fıstık ezmesi, muz ve kadayıfın bir araya geldiği bu lezzet, yemek çubuğu ile servis edilerek yoğun ilgi görüyor.

Adanalı tatlıcı, Uzak Doğu ülkelerinden gelen müşterilerinden esinlenerek 'Sushi Kadayıf' yaptı. 'Chopsticks' (yemek çubuğu) ile servis edilip tüketilen tatlı, müşterilerden tam not aldı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, bu yaz iş yerine Uzak Doğu ülkelerinden gelen onlarca müşterilerinden esinlenip onlara uygun bir ürün yapmak istedi. Bunun üzerine AR-GE çalışmalarına başlayan Geyik, 'Sushi Kadayıf'ta karar kıldı. Fıstık ezmesinin içerisine muz ve kadayıf koyup Sushi matına sarıp yanında da çikolata sos ile servis eden Geyik, yeni ürünü önce iş yerinde çalışanlarına ardından da müşterilerine denetti. Herkesten tam not alan Geyik, yeni ürünü menüsüne koydu ve yemek çubuğu ile servis edilen 'Sushi Kadayıf' yoğun talep görmeye başladı.

"Müşterilerimizde bizlerde çok memnunuz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Zeynep Geyik, "Uzak Doğu'dan gelen müşterilerimiz üzerine bu tatlıyı yapmaya karar verdik. Yeni bir ürün çıkartmış olduk, kadayıf çıtırlığını bu üründe hissediyorsunuz, çok lezzetli. 'Çöp Şiş Katmer'den sonra 'Sushi Kadayıf'ta tuttu. Satışlar güzel gidiyor, gelen müşterilerimizde bizlerde çok memnunuz"dedi.

Tatlı yemeye gelenlerden Oğuz Gülnaz da, "Bu işletme sürekli yeni ürünler çıkartıyor ve bu ürünü görüp denemek istedim. Çok güzel bir lezzet, yemesi de çok keyifli. Herkese tavsiye ediyorum"diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
