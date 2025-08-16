Adanalı Tatlıcıdan Eşine Özel Ballı Tahinli Katmer İlgisi

Adanalı tatlıcının, eşinin damak zevkinden yola çıkarak hazırladığı ballı, tahinli, cevizli ve fıstıklı katmer yoğun ilgi görüyor

Adana'da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, Gaziantep'in geleneksel tescilli lezzeti katmeri onlarca çeşide büründürdü. Son olarak eşi Turgut Geyik'in bal ve tahini çok sevdiğini bilen Zeynep Geyik, ona özel olarak hazırladığı tahinli katmerin beğenilmesi üzerine bu lezzeti menüsüne dahil etti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan lezzet, kentin farklı noktalarından sipariş almaya başladı. Ballı tahinli katmer, isteğe göre hem cevizli hem de fıstıklı olarak servis ediliyor. Tahinli katmer, hem göze hem damağa hitap eden yeni bir Adana tatlısı olarak öne çıkıyor.

"Satışlarımız güzel gidiyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, talebe yetişmekte zorlandığını anlatarak, "Eşim bal ve tahini çok seviyor. Bunları katmerde birleştirsem nasıl olur diye düşündüm. Yaptım ve eşime tattırdım, çok beğendi sonra müşterilerimize ikram ettim, onlarda çok beğenince menüye eklemeye karar verdik. Lezzeti tuttu, tadını da beğendiler. Şu anda satışlarımız güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Tadı hafif, talep güzel"

Normal katmere göre daha hafif bir tatlı olduğunu belirten Geyik, "İçerisinde şeker yok. Tahin ve bal olduğu için tadı biraz daha hafif kalıyor. Tepsi de yaptığımız için çıtır oluyor. Bu yüzden daha çok tercih ediliyor. Biz de ona göre siparişleri hazırlayıp müşterimize hizmette bulunuyoruz. Satışların güzel olması eşimin de hoşuna gitti. Kendisine tattırdığım ürünü menüye koyduğum ve satışlarımız da güzel gittiği için mutlu oldu" diye konuştu. - ADANA