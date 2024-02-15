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Adanalı kebapçıdan Sevgililer Günü jesti

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Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iş yerine gelen kadınlara kırmızı gül hediye etti. Kadınlar yapılan jestten memnuniyetlerini dile getirdi.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iş yerine gelen kadınlara kırmızı gül hediye etti.

Adana'da 2 şube, Hatay İskenderun ve Ordu'da 1'er şubeyle faaliyet gösteren kebapçı Cihangir Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için bütün şubelerine gelen kadınları gülle karşıladı.

Kadınlara kırmızı gül hediye eden Korkmaz, "Bu uygulamamız bütün hafta boyunca devam edecek. Sadece 1 gün sürmeyecek. Bütün kadınlar özeldir. Onları her zaman hatırlamalıyız. Hiçbir zaman unutmamalıyız" dedi.

Kadınlar ise şaşırıp özel günde yapılan jestten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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