Adana Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alan 'SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın, "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
