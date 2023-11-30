Adana Valisi Köşger, Kuzey Adana yatırımlarını inceledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana'nın Toros eteklerinde yer alan, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerini ziyaret ederek bölge yatırımlarını yerinde inceledi. Adana'nın tüm ilçeleri ile kalkınması noktasında desteğini ifade ederek bölgede devam eden yatımlara dikkat çekti.

İlk olarak Tufanbeyli Kaymakamlığı ziyaretinde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, Tufanbeyli Kaymakamı Zübeyir Yıldırım'dan ilçenin genel durumu, gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü ile bir araya gelen Vali Köşker, "Serin havası, doğası ve tarihi değerleriyle Tufanbeyli'nin önemli ilçelerimizden biri. Köklü bir tarihe sahip Tufanbeyli, tarihe ışık tutan yanıyla ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ilçemiz. İlçemizin sahip olduğu tüm potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve vatandaşımıza sunduğumuz kamu hizmetlerinin kaliteli olması için tüm kurumlarımızla el birliği ile çalışıyoruz" dedi.

Kuzey Adana ziyaretleri çerçevesinde Saimbeyli ilçesini de ziyaret eden Vali Köşker, Saimbeyli Kaymakam Vekili Mehmet Burak Eski ve belediye başkanı ile ilçede yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçenin Saim Bey gibi nice kahramanları bağrından çıkardığına vurgu yapan Vali Köşger, "Ben bu ziyaret vesilesiyle başta Saim Bey olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Adana'yı tüm ilçeleriyle beraber kalkındırma hedefinde olduklarının altını çizen Köşger, ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalarda Kaymakam Vekili Eski'ye kolaylıklar diledi.

Ardından Feke ilçesine giden Vali Köşker bölgedeki yatımları inceledi. - ADANA