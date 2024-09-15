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Adana'nın Tufanbeyli Beyaz Fasulyesi, Feke'de Üretilmeye Başlandı

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Adana'nın coğrafi işaretle tescillenen Tufanbeyli beyaz fasulyesi, Feke ilçesinde organik yöntemlerle üretilmeye başlandı. Çiftçiler, bölgenin iklim koşullarının ve toprağın yüksek verim sağladığını belirtiyor.

Adana'nın coğrafi işaretle lezzeti tescillenen Tufanbeyli beyaz fasulyesi Feke ilçesinde de üretilmeye başlandı.

Feke ilçesinde bin rakımlı Gedikli Mahallesi'nde bir çiftçi Tufanbeyli fasulyesini kendi bölgelerinde üretip hasat etti. Geleneksel yöntemlerle organik üretim yapan çiftçiler verimden ve fasulye kalitesinin yüksek olmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Üretici İbrahim Gün, bölgenin iklim şartlarının ve toprağının ürünlerde yüksek verim ve kalite oluşturduğunu ifade ederek, "Adana'nın Feke ilçesine bağlı Toroslar'ın dağlarının eteğinde geleneksel yöntemlerle fasulye hasadımızı yaptık. Coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Tufanbeyli fasulyesi doğal kar suları ile sulanarak üretildi. Verimi ve lezzeti bizleri sevindirdi. Doğal organik bir ürün" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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