Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınıyor

Adana Havalimanı'ndaki TGS'ye ait araçlar, tırlarla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmaya başladı.

Adana'da 1937 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin kullanılan en eski kamu havalimanı olan Adana Havalimanı, 10 Ağustos gece 00.00 itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Mersin'in Tarsus ilçesinde hizmete açılmasıyla birlikte 87 yıldır hizmet veren Adana Havalimanı'nda bir devir son buldu. Adana Havalimanı'nda gece saat 00.00 itibariyle taşınma işlemleri başladı. 12 saat boyunca aralıksız sürecek taşınma işleminde TGS Yer Hizmetleri'ne ait tüm altyapı araçları konteyner ve tırlar vasıtasıyla yaklaşık 35 kilometre uzakta bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınacak.

"Önemli bir proje"

Bölgede esnaflık yapan Mehmet Güneş, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın önemli bir proje olduğunu söyleyerek, "Adana Havalimanı'mız maalesef yolcu uçuşuna kapanıyor. Bugün de taşınması gerçekleşiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Uzun yıllardır Adana halkına hizmet veren bir yer burası. Çukurova Havalimanı da önemli bir proje. Herkes için hayırlısı olsun" dedi. - ADANA