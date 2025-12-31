Haberler

Kuru yemişçilerde yeni yıl yoğunluğu

Kuru yemişçilerde yeni yıl yoğunluğu
Güncelleme:
Yeni yıl heyecanı nedeniyle Adana'daki kuru yemişçilerde müşteri yoğunluğu arttı. Musko Kuruyemiş, taze ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekiyor. Yılbaşı akşamı için kuru yemiş alımı, özel bir talep ile devam ediyor.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte Adana'da müşteriler için hazırlık yapan kuru yemişçilerde yoğunluk arttı.

2025'in son günü, yeni yılın heyecanı ile ikramlık telaşı da başladı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kuru yemişler, hem misafire sunulacak tabaklarda hem de gecenin keyifli atıştırmalıklarında ilk sıraya yerleşti. Kent genelinde alışveriş hareketliliği sürerken, Adana'da 10 şubeyle faaliyet gösteren Musko Kuruyemiş taze ve kaliteli ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin önüne çıktı.

İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi veren Musko Kuruyemiş müşteri temsilcisi Sevcan Soysal, yılbaşı döneminde talebin belirgin şekilde arttığını belirterek, "Yeni yıldan 1 hafta önce hareketlilik arttı ancak son iki güne gelince yoğunluğumuz pik yaptı. Vatandaşlarımız özellikle dakota çekirdek, karışık kuru yemiş ve fıstık içine yoğun ilgi gösteriyor. Biz de ürünlerimizi günlük hatta anlık kavurarak hazırlayıp müşterilerimize en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Soysal ayrıca vatandaşlara ürün seçimi konusunda da öneride bulunarak, "Kuru yemiş alırken kalitesine, tazeliğine ve paketlemesine dikkat edilmesi önemli. Biz bu konularda hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Yiğit Köse ise, "Yeni yıl akşamı kuru yemiş televizyon izlerken olmazsa olmaz. Ailemizle birlikte geçireceğimiz bu akşam için karışık çerez ve kabak çekirdeği aldık. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" dedi. - ADANA

