Adana'da Yapı Malzemeleri Üreticilerine Denetim

Adana'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, 81 ildeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleriyle güvenli yapı malzemesi ve yapılaşma için üretici firmalara yönelik birleşik denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Adana'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürünlerden numuneler alındı ve numuneler test için laboratuvarlara götürüldü.

"Standartlara dikkat ediliyor"

Denetime katılan Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aslan, 2024 yılında yaklaşık 20 bin denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu denetimlerde 180 milyon TL idari para cezası uyguladı. Bugün plastik boru sistemleri malzemelerinden numune alımı yolu ile gerçekleştirdiğimiz denetimde, numunesi alınan ürünlerin farklı sıcaklık ve sürelerde mekanik deneyler ile sızdırmaya, akmaya, kokmaya yönelik deneyleri yapılacak ve sonuçların standarda uygun olup olmadığı incelenecek. Standartlara ve mevzuatlara uygun olmayan ürünlerin üreticilerine gerekli idari işlemler yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Denetimler diğer illerde de yapılacak"

Adana'nın yanı sıra bugün belirlenen bazı illerde de farklı ürün gruplarına yönelik birleşik denetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini bildiren Aslan, "Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda bakanlığımız, yapı malzemelerinin standartlara ve ilgili mevzuatlara uygunluğuna son derece önem vermekte ve titizlikle çalışmaktadır. Bu bilinçle denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA