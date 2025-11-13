Adana'da Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile İlaçlama Makinesi Dağıtıldı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 25 üreticiyi yüzde 70 hibe ile ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Aladağ Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katılımıyla 25 üreticiye ilaçlama makinesi dağıtım töreni düzenlendi. Makinelerin tesliminden önce konuşan Bayazıt, "Projemizin amacı, rakımı 600 metrenin üzerindeki yerleşim alanlarında yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin refah seviyesini yükseltmek. Bugün burada 25 ailemize tarla ve bahçelerinde kullanabilecekleri ilaçlama makinelerini yüzde 70 hibe desteğiyle teslim ediyoruz. Adana genelinde toplam 118 üreticimize pülverizatör desteği sağlanacak. Aladağ için verilen ekipmanın toplam bedeli 910 bin TL, bunun 637 bin TL'si proje kapsamında karşılandı" dedi.

Bayazıt, tarımsal ilaçlamanın doğru ve bilinçli yapılmasının önemine de dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizden ricamız, bu ekipmanları kullanırken ruhsatlı tarım ilaçlarını, doğru zamanda ve doğru dozda kullanmalarıdır. Bakanlık olarak üreticilerimizin daima yanındayız. Yeter ki üretmeye, ekonomimize katkı sağlamaya devam edin."

Programın sonunda, yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi almaya hak kazanan üreticilere teslim belgeleri Kaymakam Kurdu ve Bayazıt tarafından verildi.

Proje kapsamında kalan 93 ilaçlama makinesinin ise 2025 yılı sonuna kadar diğer ilçelerdeki üreticilere dağıtılması planlanıyor. - ADANA