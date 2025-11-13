Haberler

Adana'da Üreticilere Yüzde 70 Hibe ile İlaçlama Makinesi Dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal faaliyetlerde bulunarak ailelerin refah seviyesini artırmayı hedefliyor. 25 üreticiye yapılan ilaçlama makinesi dağıtımında, makinelerin toplam değeri 910 bin TL olarak belirlendi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 25 üreticiyi yüzde 70 hibe ile ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Aladağ Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katılımıyla 25 üreticiye ilaçlama makinesi dağıtım töreni düzenlendi. Makinelerin tesliminden önce konuşan Bayazıt, "Projemizin amacı, rakımı 600 metrenin üzerindeki yerleşim alanlarında yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin refah seviyesini yükseltmek. Bugün burada 25 ailemize tarla ve bahçelerinde kullanabilecekleri ilaçlama makinelerini yüzde 70 hibe desteğiyle teslim ediyoruz. Adana genelinde toplam 118 üreticimize pülverizatör desteği sağlanacak. Aladağ için verilen ekipmanın toplam bedeli 910 bin TL, bunun 637 bin TL'si proje kapsamında karşılandı" dedi.

Bayazıt, tarımsal ilaçlamanın doğru ve bilinçli yapılmasının önemine de dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizden ricamız, bu ekipmanları kullanırken ruhsatlı tarım ilaçlarını, doğru zamanda ve doğru dozda kullanmalarıdır. Bakanlık olarak üreticilerimizin daima yanındayız. Yeter ki üretmeye, ekonomimize katkı sağlamaya devam edin."

Programın sonunda, yüzde 70 hibeli ilaçlama makinesi almaya hak kazanan üreticilere teslim belgeleri Kaymakam Kurdu ve Bayazıt tarafından verildi.

Proje kapsamında kalan 93 ilaçlama makinesinin ise 2025 yılı sonuna kadar diğer ilçelerdeki üreticilere dağıtılması planlanıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Diddy hakkındaki disiplin iddiaları büyüyor! Tahliye tarihi de değişti

Cezaevinde neler yaşandı? Ünlü rapçinin tahliyesi aniden ertelendi
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.