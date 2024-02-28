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Adana'da Tarımsal Üretim Planlaması Modeli İle Tatlı Mısır Üretimi İçin Sözleşme İmzalandı

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Adana'da, Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması kapsamında üreticiler ile bir firma arasında tatlı mısır üretimi için sözleşme imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, sözleşme imza töreninde Tarımsal Üretimin Planlanması ile ilgili bilgi verdi ve planlamanın gıda güvencesi, verimlilik, çevre koruması ve sürdürülebilirlik için önemini vurguladı.

Adana'da, Tarımsal Üretim Planlaması modelinin ilk uygulaması kapsamında üreticiler ile bir firma arasında tatlı mısır üretimi için sözleşme imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, Tarımsal Üretimin Planlanması ile ilgili bilgi verdi.

Planlamayla gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınmasını zorunlu hale getirildiğini anımsatan Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek, arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu üründen Türkiye'de ne kadar yetiştiriliyor. Türkiye'nin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var. İhracatçının, sanayicinin bu ürüne ne kadar ihtiyacı var. Bunu görerek ona göre bir planlama içinde bulunuyoruz. Bunu yapınca birincisi gıda arzını garanti altına alıyoruz, ikincisi bunları bakanlığımızın sözleşmeli üretim sistemine giriyoruz. Bu üretimi yaparken de hem satıcı, hem alıcının zarar etmemesi için bunları sigorta şartına bağlıyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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