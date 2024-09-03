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Adana'da Pamuk Hasadı Başladı

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Adana'da 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadı başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Bir zamanlar pamuk ağalarıyla ünlü Adana'da 'Beyaz altın' pamuğun hasadı başladı. Sıcak hava nedeniyle verimi düşen pamuktan 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Çukurova'nın en önemli tarım üretim merkezlerinden uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta, hasat başladı. Pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlarken Adana, ülke üretiminde 5. sırada yer alıyor.

Ekim alanı azaldı

Bu sene kentte yaklaşık 147 bin dönüm alanda ekilen pamuktan dönüm başına ortalama 350-400, genel olarak da 70 bin ton rekolte bekleniyor.

"Verim yarı yarıya düştü"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamukta verimin sıcak havalar nedeniyle düştüğünü anlatarak, "Aşırı sıcaklar nedeniyle pamuk kozaları büyümedi. Geçen sene dönüme 500-550 kilogram verim alınan tarlalardan bu sene 300-350 kilogram verim alınıyor. Geçen yıl 182 bin dönüm alanda pamuk ekimi vardı ama bu sene ekim alanı 147 bin dönüme geriledi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yetişen pamuğun ülke ihtiyacını karşılayamadığını aktaran Doğan, "Şuanda ihtiyacımız olan pamuğun 3'te 1'ini üretiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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