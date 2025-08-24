Adana'da Mısır Ekimi 855 Bin Dekar, 1.135 Ton Rekolte Bekleniyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, bu yıl Adana'da 855 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını 1 milyon 135 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Adana'da mısır hasadı devam ederken İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, tarlalarda üreticilerle bir araya gelerek hem hasat heyecanını paylaştı hem de sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayazıt, Adana'nın mısır üretiminde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 2025 yılı itibarıyla il genelinde 855 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını, ortalama verimin bin 325 kilogram seviyesinde olmasının beklendiğini ve bunun 1 milyon 135 bin tonluk güçlü bir rekolte anlamına geldiğini ifade etti.

Geçen yıl ilde 797 bin dekar alanda mısır üretimi yapılmış, ortalama verim bin 150 kilogram seviyesinde gerçekleşmiş ve toplam 917 bin ton rekolte elde edilmişti. Bu yıl hem ekim alanlarında hem de verimde artış sağlanması, üretim potansiyelinin güçlendiğini gösterdi.

Hasadın şu ana kadar üçte birinin tamamlandığını belirten Bayazıt, üreticilerin emeğini desteklemek amacıyla bu yıl dekara 244 TL temel destek ve 244 TL planlı üretim desteği olmak üzere toplam 488 TL destekleme ödemesi yapılacağını kaydetti.

Üreticilere önemli bir hatırlatmada da bulunan Bayazıt, doğa ve toprak sağlığını korumak amacıyla anız yakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bayazıt, "Doğamızı ve topraklarımızı korumak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte duyarlı olmalıyız" dedi.

Bayazıt sözlerini, "Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Adana, tarımda üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecek" ifadeleriyle tamamladı. - ADANA