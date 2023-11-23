Adana'da Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı Açıldı

Adana'da düzenlenen Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilere açtı. Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da fuarın açılışında konuşma yaptı.

Adana'da bu yıl 5. kez organize edilen Kuaför, Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Yavuz Selim Köşger, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, fuarın güzel geçmesini diledi.

Sektörde kullanılan makinelerle ilgili bilgi veren Köşger, "Sektörde kullanılan makinelerin yüzde 60'ının Adana'da üretiliyor olması sevinç verici bir durum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da her fuarın, yapıldığı kente zenginlik verdiğini ifade etti.

Sektörün önemine değinen Karalar, "Bu sektör, yüzyılın sektörü. Bu güzellik ve estetik sektörünün çok ciddi geleceği var. İnanıyorum ki giderek insanlar özellikle kadınlarımız hem kendi kazandıkları paranın hem de kocalarının kazandığı paranın bir bölümünü güzelliklerine harcayacaklar." diye konuştu.

Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk de sektörün canlanması ve fuarın hareketli geçmesi adına ülkenin her yanından gelecek sektör temsilcilerini misafir edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, Belediye Başkanı Karalar, oda ve borsa başkanları ile davetlilerin katılımıyla fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.